Iran-Krieg Iran lehnt Gespräche mit USA ab – Hisbollah greift in Krieg ein

28.02.2026, 07:38

  • Iran meldet Angriffe auf Spitäler durch Israel und USA
  • Über 30 Tote bei israelischen Angriffen auf Libanon
  • Amerikanisch-israelischer Angriff auf den Iran – der Überblick
  • Zypern schliesst Teilnahme an Militäreinsätzen aus
  • Iran feuert Raketen auf Israel ab
  • Iran lehnt Verhandlungen mit den USA ab
  • Israels Armee: Ranghohe Hisbollah-Mitglieder attackiert
  • Ölpreise ziehen wegen Nahost-Eskalation kräftig an
  • Israel fordert Bewohner im Süden des Libanons zur Flucht auf
  • Mutmasslicher Drohnenangriff auf Militärstützpunkt auf Zypern

SRF News Spezial, 28.02.2026, 13:00 Uhr

