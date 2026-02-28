- Die USA und Israel haben am Samstagmorgen Angriffe auf den Iran gestartet. Der Iran reagierte mit Gegenschlägen in Israel und mehreren arabischen Golfstaaten.
- Der iranische Führer Ajatollah Ali Chamenei ist tot.
- Deutschland, Frankreich und Grossbritannien wollen die iranischen Gegenschläge nicht hinnehmen und drohen mit Gegenreaktion.
- Der Luftverkehr kommt in grossen Teilen der Region weitgehend zum Erliegen. Das EDA hat die Reisewarnungen für den Nahen Osten ausgeweitet.
Themen in diesem Liveticker
- Iran meldet Angriffe auf Spitäler durch Israel und USA
- Über 30 Tote bei israelischen Angriffen auf Libanon
- Amerikanisch-israelischer Angriff auf den Iran – der Überblick
- Zypern schliesst Teilnahme an Militäreinsätzen aus
- Iran feuert Raketen auf Israel ab
- Iran lehnt Verhandlungen mit den USA ab
- Israels Armee: Ranghohe Hisbollah-Mitglieder attackiert
- Ölpreise ziehen wegen Nahost-Eskalation kräftig an
- Israel fordert Bewohner im Süden des Libanons zur Flucht auf
- Mutmasslicher Drohnenangriff auf Militärstützpunkt auf Zypern