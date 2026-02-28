Iran meldet Angriffe auf Spitäler durch Israel und USA

Über 30 Tote bei israelischen Angriffen auf Libanon

Amerikanisch-israelischer Angriff auf den Iran – der Überblick

Zypern schliesst Teilnahme an Militäreinsätzen aus

Iran feuert Raketen auf Israel ab

Iran lehnt Verhandlungen mit den USA ab

Israels Armee: Ranghohe Hisbollah-Mitglieder attackiert

Ölpreise ziehen wegen Nahost-Eskalation kräftig an

Israel fordert Bewohner im Süden des Libanons zur Flucht auf