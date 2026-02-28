- Der iranische Führer Ajatollah Ali Khamenei ist tot. Das bestätigen iranische Staatsmedien.
- Die Angriffe gehen aber weiter, wie die israelische Armee mitteilte.
- Am Samstagmorgen haben die USA und Israel Angriffe auf den Iran gestartet.
- Der Iran hat Gegenschläge durchgeführt, sowohl in Israel als auch in mehreren arabischen Golfstaaten.
- Trump kündigte an, die Raketen sowie das Atomprogramm des Irans zu vernichten. Der militärische Schlag zielt aber auch auf die iranische Führungsriege.
Themen in diesem Liveticker
- USA bezeichnen Angriff auf Iran als rechtmässig
- Proteste in Bagdad nach Tötung Chameneis gewaltsam aufgelöst
- Iran meldet Vergeltungsschläge gegen USA und Israel
- Irans Generalstabschef Mussawi getötet
- Explosionen in Golfstaaten nach Angriffen auf Iran
- Trump droht Iran mit beispielloser Gewalt
- Iranischer Parlamentssprecher: Rote Linie überschritten
- «Chameneis Tod ist nicht Ende des Regimes»
- Amerikanisch-israelischer Angriff auf den Iran – der Überblick
- Dreiköpfiger Rat übernimmt Führung im Iran nach Chameneis Tod