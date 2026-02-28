 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg Irans oberster Führer Chamenei ist tot ++ Angriffe gehen weiter

28.02.2026, 07:38

Themen in diesem Liveticker

  • USA bezeichnen Angriff auf Iran als rechtmässig
  • Proteste in Bagdad nach Tötung Chameneis gewaltsam aufgelöst
  • Iran meldet Vergeltungsschläge gegen USA und Israel
  • Irans Generalstabschef Mussawi getötet
  • Explosionen in Golfstaaten nach Angriffen auf Iran
  • Trump droht Iran mit beispielloser Gewalt
  • Iranischer Parlamentssprecher: Rote Linie überschritten
  • «Chameneis Tod ist nicht Ende des Regimes»
  • Amerikanisch-israelischer Angriff auf den Iran – der Überblick
  • Dreiköpfiger Rat übernimmt Führung im Iran nach Chameneis Tod

Heute Morgen, 17.02.2026, 6:30 Uhr

