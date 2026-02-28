 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg Irans Präsident stellt Bedigungen für Ende von Angriffen

  • Israel greift Militär-Uni in Teheran und Raketenlager an
  • Iran nennt Forderungen nach Kapitulation «absurd»
  • Flughafen Dubai nimmt Betrieb wieder auf
  • Irans Präsident stellt Bedigungen für Ende von Angriffen
  • Libanon: Mindestens 16 Tote bei israelischen Angriffen
  • Emirates nimmt Flugbetrieb in Dubai wieder auf
  • Flughafen Dubai vorübergehend geschlossen
  • Putin fordert sofortiges Ende des Iran-Kriegs
  • Emirates setzt Flüge von und nach Dubai aus
  • Israel meldet Attacken aus Iran und eigene Angriffe auf Teheran

Tagesschau, 6.3.2026, 19:30 Uhr

