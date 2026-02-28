 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg Irans Präsident stellt Bedingungen für Ende von Angriffen

Themen in diesem Newsticker

  • Israel bombardiert weiter Hisbollah im Libanon
  • Flugverkehr in Golfregion weiter gestört
  • Schäden an Kliniken und Flughäfen im Iran gemeldet
  • Israel greift Militär-Uni in Teheran und Raketenlager an
  • Iran nennt Forderungen nach Kapitulation «absurd»
  • Flughafen Dubai nimmt Betrieb wieder auf
  • Irans Präsident stellt Bedigungen für Ende von Angriffen
  • Libanon: Mindestens 16 Tote bei israelischen Angriffen
  • Emirates nimmt Flugbetrieb in Dubai wieder auf
  • Flughafen Dubai vorübergehend geschlossen

Tagesschau, 6.3.2026, 19:30 Uhr

