- Irans Präsident Massud Peseschkian stellt Bedingungen für ein Ende von Luftangriffen auf Nachbarländer. Zugleich entschuldigte er sich für die Angriffe auf Nachbarländer.
- Peseschkian nannte ausserdem Aufrufe zur Kapitulation «absurd».
- Israels Luftwaffe hat in der Nacht Ziele in Teheran angegriffen – es folgte Raketenbeschuss aus dem Iran. Die israelische Luftabwehr war im Einsatz.
- Der russische Präsident Wladimir Putin hat laut Angaben aus Moskau seinem Amtskollegen in Teheran, Massud Peseschkian, Russlands Solidarität zugesichert.
Themen in diesem Newsticker
- Israel bombardiert weiter Hisbollah im Libanon
- Flugverkehr in Golfregion weiter gestört
- Schäden an Kliniken und Flughäfen im Iran gemeldet
- Israel greift Militär-Uni in Teheran und Raketenlager an
- Iran nennt Forderungen nach Kapitulation «absurd»
- Flughafen Dubai nimmt Betrieb wieder auf
- Irans Präsident stellt Bedigungen für Ende von Angriffen
- Libanon: Mindestens 16 Tote bei israelischen Angriffen
- Emirates nimmt Flugbetrieb in Dubai wieder auf
- Flughafen Dubai vorübergehend geschlossen