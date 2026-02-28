- US-Präsident Donald Trump verschärft seine Drohungen gegen die Führung in Teheran und kündigt für Samstag massive Angriffe gegen den Iran an.
- Irans Präsident Massud Peseschkian stellt Bedingungen für ein Ende von Luftangriffen auf Nachbarländer. Zugleich entschuldigte er sich für die Angriffe auf Nachbarländer.
- Peseschkian nannte ausserdem Aufrufe zur Kapitulation «absurd».
- Israels Luftwaffe hat in der Nacht Ziele in Teheran angegriffen – es folgte Raketenbeschuss aus dem Iran. Die israelische Luftabwehr war im Einsatz.
Themen in diesem Newsticker
- Hardliner fordern rasche Kür von Chamenei-Nachfolger
- Hisbollah ruft zur Evakuierung von israelischem Grenzort auf
- Israelisches Kommando landete mit Hubschraubern im Libanon
- Nach Irans Entschuldigung: Weiter Angriffe in Golfregion
- Trump kündigt massive Angriffe gegen Iran an
- Edelweiss-Sonderflüge bringen Passagiere aus dem Oman nach Zürich
- Israel bombardiert weiter Hisbollah im Libanon
- Flugverkehr in Golfregion weiter gestört
- Schäden an Kliniken und Flughäfen im Iran gemeldet
- Israel greift Militär-Uni in Teheran und Raketenlager an