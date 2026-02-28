 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg Trump kündigt massive Angriffe gegen Iran an

  • Hardliner fordern rasche Kür von Chamenei-Nachfolger
  • Hisbollah ruft zur Evakuierung von israelischem Grenzort auf
  • Israelisches Kommando landete mit Hubschraubern im Libanon
  • Nach Irans Entschuldigung: Weiter Angriffe in Golfregion
  • Trump kündigt massive Angriffe gegen Iran an
  • Edelweiss-Sonderflüge bringen Passagiere aus dem Oman nach Zürich
  • Israel bombardiert weiter Hisbollah im Libanon
  • Flugverkehr in Golfregion weiter gestört
  • Schäden an Kliniken und Flughäfen im Iran gemeldet
  • Israel greift Militär-Uni in Teheran und Raketenlager an

Tagesschau, 6.3.2026, 19:30 Uhr

