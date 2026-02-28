 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg Irans Revolutionsgarden melden Sperrung der Strasse von Hormus

  • Trump am Tag 3 nach Kriegsbeginn: «Die grosse Welle kommt bald»
  • Internetblockade im Iran: Netblocks warnt vor Folgen
  • Irans Revolutionsgarden: Strasse von Hormus gesperrt
  • USA: Haben über 1250 Ziele im Iran getroffen
  • Iranisches Militär: Hunderte Raketen und Drohnen abgefeuert
  • Kuwaitischer Marinesoldat bei Einsatz getötet
  • Korrespondenten: «Geduld der Golfstaaten auf die Probe gestellt»
  • Nach Preisanstieg: EU kündigt Energie-Krisenstab an
  • Schweizer Börse durch Iran-Krieg belastet
  • Korrespondentin: «Hegseth will Krieg als begrenzt darstellen»

Tagesschau kompakt, 02.03.2026, 12:45 Uhr

