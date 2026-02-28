 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg Strasse von Hormus laut Iran gesperrt +++ sechs US-Soldaten tot

  • Israel meldet weitere Angriffswelle auf den Iran
  • Rubio: USA derzeit nicht auf Bodeneinsatz im Iran eingestellt
  • Zahl der getöteten US-Soldaten steigt auf sechs
  • Trump am Tag 3 nach Kriegsbeginn: «Die grosse Welle kommt bald»
  • Internetblockade im Iran: Netblocks warnt vor Folgen
  • Irans Revolutionsgarden: Strasse von Hormus gesperrt
  • USA: Haben über 1250 Ziele im Iran getroffen
  • Iranisches Militär: Hunderte Raketen und Drohnen abgefeuert
  • Kuwaitischer Marinesoldat bei Einsatz getötet
  • Korrespondenten: «Geduld der Golfstaaten auf die Probe gestellt»

10vor10, 2.3.2026, 21:50 Uhr

