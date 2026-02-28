- Die USA und Israel haben am Samstagmorgen Angriffe auf den Iran gestartet. Der Iran reagierte mit Gegenschlägen in Israel und mehreren arabischen Golfstaaten.
- Laut dem US-Verteidigungsminister Hegseth haben die USA einen klaren Fokus für den Krieg. Er solle nicht endlos werden.
- Der iranische Führer Ajatollah Ali Chamenei ist tot.
- Der Luftverkehr kommt in grossen Teilen der Region weitgehend zum Erliegen. Das EDA hat die Reisewarnungen für den Nahen Osten ausgeweitet.
Themen in diesem Liveticker
- Israel meldet weitere Angriffswelle auf den Iran
- Rubio: USA derzeit nicht auf Bodeneinsatz im Iran eingestellt
- Zahl der getöteten US-Soldaten steigt auf sechs
- Trump am Tag 3 nach Kriegsbeginn: «Die grosse Welle kommt bald»
- Internetblockade im Iran: Netblocks warnt vor Folgen
- Irans Revolutionsgarden: Strasse von Hormus gesperrt
- USA: Haben über 1250 Ziele im Iran getroffen
- Iranisches Militär: Hunderte Raketen und Drohnen abgefeuert
- Kuwaitischer Marinesoldat bei Einsatz getötet
- Korrespondenten: «Geduld der Golfstaaten auf die Probe gestellt»