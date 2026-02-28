 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg Israel attackiert iranische Kommandozentralen in Beirut

  • Israels Armeechef: Iranisches Regime wird zerschlagen
  • Iranische Milizen könnten Hotels im Irak angreifen
  • USA will ihre Ziele im Iran in vier bis sechs Wochen erreichen
  • Medien: Russland liefert Iran Infos über US-Militär
  • Zentrale der Revolutionsgarden im Libanon angegriffen
  • Frankreich verlegt Helikopterträger in Krisenregion
  • UNO-Generalsekretär fordert Ende des Iran-Kriegs
  • Unifil-Stellungen angegriffen – Blauhelmsoldaten verletzt
  • Macron hat mit irakischem Premierminister gesprochen
  • Rubio geht laut Medienbericht von mehreren Wochen Krieg aus

Tagesschau, 6.3.2026, 19:30 Uhr

