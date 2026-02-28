- Angesichts des Iran-Kriegs verlegt Frankreich neben dem Flugzeugträger «Charles de Gaulle» auch einen Helikopterträger in Richtung Mittelmeer.
- UNO-Generalsekretär António Guterres fordert ein sofortiges Ende des Iran-Kriegs und bezeichnet die Angriffe als «rechtswidrig».
- Nach Angaben des norwegischen Flüchtlingsrats sind im Libanon 300'000 Menschen durch israelische Angriffe vertrieben worden.
- Im Krieg mit dem Iran will US-Präsident Donald Trump nach eigener Darstellung kein Abkommen mit dem Land abschliessen.
- Trump bezeichnete Irans Verteidigungsfähigkeit als nahezu zerstört und hält die Entsendung von Bodentruppen «für Verschwendung».
Themen in diesem Newsticker
- Israels Armeechef: Iranisches Regime wird zerschlagen
- Iranische Milizen könnten Hotels im Irak angreifen
- USA will ihre Ziele im Iran in vier bis sechs Wochen erreichen
- Medien: Russland liefert Iran Infos über US-Militär
- Zentrale der Revolutionsgarden im Libanon angegriffen
- Frankreich verlegt Helikopterträger in Krisenregion
- UNO-Generalsekretär fordert Ende des Iran-Kriegs
- Unifil-Stellungen angegriffen – Blauhelmsoldaten verletzt
- Macron hat mit irakischem Premierminister gesprochen
- Rubio geht laut Medienbericht von mehreren Wochen Krieg aus