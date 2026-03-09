 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg Israel: Hälfte aller iranischen Angriffe mit Streumunition

  • Iran verurteilt neue EU‐Sanktionen
  • Trump: Iran bei der WM «willkommen»
  • USA: Am Dienstag fast stündlich Angriffswellen auf den Iran
  • Israel: Hälfte aller iranischen Angriffe mit Streumunition
  • Trump zu Axios: Praktisch kein Ziel mehr übrig im Iran
  • US-Militär: Irans Bevölkerung soll Nähe zu Kriegsschiffen meiden
  • Rund 1950 Schweizer Staatsangehörige noch bei EDA-App registriert
  • Iran sagt Teilnahme an Fussball-WM im Sommer ab
  • IEA gibt Rekordmenge aus Ölreserven frei
  • EU verhängt weitere Iran-Sanktionen

10vor10, 10.3.2026, 19.30 Uhr

