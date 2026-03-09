 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg Israel: Hauptquartier der Drohneneinheiten im Iran zerstört

Themen in diesem Newsticker

  • Iran kündigt Ausweitung von Raketenangriffen an
  • Putin: Russische Konzerne sollen Energiekrise nutzen
  • Kiew: Anfragen von elf Ländern wegen Hilfe bei Drohnenabwehr
  • Niederlande schicken Fregatte zum Schutz gegen Angriffe
  • Libanon meldet fast 500 Tote durch israelische Angriffe
  • Trump: Zugriff auf iranisches Öl ist Thema
  • Israels Militär zerstört iranisches Drohnenhauptquartier
  • EU-Chefdiplomatin: Israel sollte Angriffe im Libanon beenden
  • Trump: Entscheidung über US-Bodentruppen noch weit entfernt
  • Kallas: Berichte zu Kreml-Hilfe für Iran keine Überraschung

Tagesschau, 9.3.2026, 19:30 Uhr

