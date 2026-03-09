- Die iranischen Revolutionsgarden haben angekündigt, Schlagkraft und Häufigkeit ihrer Raketenstarts zu erhöhen. Auch die Reichweite werde vergrössert, so ein Kommandant.
- Eine aus dem Iran abgefeuerte ballistische Rakete wurde über dem östlichen Mittelmeer von Nato-Verteidigungskräften zerstört.
- Nach eigenen Angaben hat die israelische Armee eine Bodenoffensive im Libanon gestartet. Ziel ist es, Infrastruktur der Hisbollah zu zerstören und «Terroristen zu eliminieren».
- Der sogenannte Expertenrat im Iran hat Modschtaba Chamenei, Sohn des getöteten Ajatollah Ali Chamenei, zum neuen obersten Führer im Iran ernannt.
