- Die USA und Israel haben am Samstagmorgen Angriffe auf den Iran gestartet. Der Iran reagierte mit Gegenschlägen in Israel und mehreren arabischen Golfstaaten.
- Die Fluggesellschaft Swiss organisiert am Donnerstag, 5. März, einen Sonderflug von Maskat im Oman nach Zürich, um gestrandeten Reisenden die Heimkehr zu ermöglichen. Das EDA informierte in einer Point de presse.
- Seit Kriegsbeginn haben die USA nach eigenen Angaben fast 2000 Ziele im Iran angegriffen. Israel meldet seit Samstag 1600 Einsätze im Iran.
- Der iranische Führer Ajatollah Ali Chamenei ist tot. Die Trauerfeier am Mittwochabend wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.
Themen in diesem Liveticker
- USA: Bisher mehr als 20 iranische Schiffe angegriffen
- Iran droht mit Angriffen auf israelische Botschaften weltweit
- Türkei bereitet sich auf Flüchtlingswelle aus dem Iran vor
- Experten: Iran könnte Strasse von Hormus monatelang blockieren
- Libanons Armee nimmt Hisbollah-Mitglieder fest
- US-Militär will Taktik bei Offensive gegen den Iran ändern
- Iran: Raketen gelten US-Zielen – Katar weist Darstellung zurück
- Israel meldet Angriff auf iranischen Militärkomplex
- Unicef: Sieben Kinder bei Angriffen im Libanon getötet
- Pentagon untersucht Angriff auf Schule im Iran