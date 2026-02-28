 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg Israel meldet Angriff auf iranischen Militärkomplex

  • USA: Bisher mehr als 20 iranische Schiffe angegriffen
  • Iran droht mit Angriffen auf israelische Botschaften weltweit
  • Türkei bereitet sich auf Flüchtlingswelle aus dem Iran vor
  • Experten: Iran könnte Strasse von Hormus monatelang blockieren
  • Libanons Armee nimmt Hisbollah-Mitglieder fest
  • US-Militär will Taktik bei Offensive gegen den Iran ändern
  • Iran: Raketen gelten US-Zielen – Katar weist Darstellung zurück
  • Israel meldet Angriff auf iranischen Militärkomplex
  • Unicef: Sieben Kinder bei Angriffen im Libanon getötet
  • Pentagon untersucht Angriff auf Schule im Iran

Tagesschau, 4.3.2026, 12:45 Uhr

