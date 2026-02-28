- Der iranische Führer Ajatollah Ali Chamenei ist tot. Das bestätigen iranische Staatsmedien.
- Die Angriffe gehen aber weiter, wie die israelische Armee mitteilte.
- Die USA und Israel haben am Samstagmorgen Angriffe auf den Iran gestartet. Der Iran hat Gegenschläge durchgeführt, sowohl in Israel als auch in mehreren arabischen Golfstaaten.
- Trump kündigte an, die Raketen sowie das Atomprogramm des Irans zu vernichten. Der militärische Schlag zielt aber auch auf die iranische Führungsriege.
- Um 13 Uhr informieren wir auf SRF1 in einer Sondersendung live zum Iran-Krieg. Die Sendung wird hier im Stream übertragen.
Themen in diesem Liveticker
- Öltanker vor Oman angegriffen – vier Verletzte gemeldet
- Drei Flugzeuge wegen Krisenlage in Zürich gestrandet
- Drohnenangriffe und Schäden in Dubai gemeldet
- Medienbericht: CIA überwachte Chamenei vor Angriff monatelang
- EDA: Keine verletzten Schweizer in Krisenregion
- Iranischer Präsident kündigt Rache an
- Iran bestätigt Tod hochrangiger Militärs bei Angriffen
- Israel setzt Angriffe auf Teheran fort
- Drohnenangriff auf Handelshafen im Oman
- Proteste in den USA nach Angriffen auf den Iran