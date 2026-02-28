 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg Israel setzt Angriffe auf Teheran nach Chameneis Tod fort

28.02.2026, 07:38

Themen in diesem Liveticker

  • Öltanker vor Oman angegriffen – vier Verletzte gemeldet
  • Drei Flugzeuge wegen Krisenlage in Zürich gestrandet
  • Drohnenangriffe und Schäden in Dubai gemeldet
  • Medienbericht: CIA überwachte Chamenei vor Angriff monatelang
  • EDA: Keine verletzten Schweizer in Krisenregion
  • Iranischer Präsident kündigt Rache an
  • Iran bestätigt Tod hochrangiger Militärs bei Angriffen
  • Israel setzt Angriffe auf Teheran fort
  • Drohnenangriff auf Handelshafen im Oman
  • Proteste in den USA nach Angriffen auf den Iran

Heute Morgen, 17.02.2026, 6:30 Uhr

