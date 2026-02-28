- Die USA und Israel haben am Samstagmorgen Angriffe auf den Iran gestartet. Der Iran reagierte mit Gegenschlägen in Israel und mehreren arabischen Golfstaaten.
- Laut dem US-Verteidigungsminister Hegseth haben die USA einen klaren Fokus für den Krieg. Er solle nicht endlos werden.
- Der iranische Führer Ajatollah Ali Chamenei ist tot.
- Der Luftverkehr kommt in grossen Teilen der Region weitgehend zum Erliegen. Das EDA hat die Reisewarnungen für den Nahen Osten ausgeweitet.
Themen in diesem Liveticker
- Frankreich und Griechenland stärken Zyperns Luftabwehr
- Ölpreise steigen weiter kräftig – Iran-Krieg treibt weiter
- VAE betonen Verteidigungsfähigkeit
- Nach Luftraumsperrungen: Evakuierungen aus Golfstaaten laufen
- Neue Angriffswelle Israels in Teheran
- VAE: «Streben keine Ausweitung der Konfrontation an»
- Katar: «Rote Linien wurden überschritten»
- Mehrere Verletzte bei neuen Raketenangriffen auf Israel
- Iran verbietet Export von Lebensmitteln
- Deutschland bestellt iranischen Botschafter ein