Iran-Krieg Israel startet nach eigenen Angaben grosse Offensive in Teheran

  • Frankreich und Griechenland stärken Zyperns Luftabwehr
  • Ölpreise steigen weiter kräftig – Iran-Krieg treibt weiter
  • VAE betonen Verteidigungsfähigkeit
  • Nach Luftraumsperrungen: Evakuierungen aus Golfstaaten laufen
  • Neue Angriffswelle Israels in Teheran
  • VAE: «Streben keine Ausweitung der Konfrontation an»
  • Katar: «Rote Linien wurden überschritten»
  • Mehrere Verletzte bei neuen Raketenangriffen auf Israel
  • Iran verbietet Export von Lebensmitteln
  • Deutschland bestellt iranischen Botschafter ein

10vor10, 2.3.2026, 21:50 Uhr

