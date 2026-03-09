- Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben eine grossangelegte Angriffswelle auf Teheran gestartet.
- Trotz anhaltender Luftangriffe sind in Teheran erneut Tausende Regierungsanhänger zu israelfeindlichen Demonstrationen auf die Strassen gegangen.
- Ein US-Tankflugzeug des Typs KC-135 ist über dem Westirak abgestürzt. Die US-Armee sagt, weder feindliches noch eigenes Feuer sei der Grund für den Absturz. Eine Iran-nahe Miliz sagt hingegen, sie hätten das Flugzeug abgeschossen.
- Ein französischer Soldat ist bei einem Drohnenangriff im Irak getötet worden.
Themen in diesem Newsticker
- Israel: Viele Verletzte nach iranischem Raketenangriff in Israel
- Trotz Angriffen: Iran mobilisiert zu Al‑Kuds‑Protesten
- Israelische Luftwaffe startet Angriffswelle auf Teheran
- Israel bombardiert Brücke im Libanon
- Israel weitet Angriffe auf Beirut aus
- Saudi-Arabien meldet den Abschuss einer «feindlichen Drohne»
- Israel: Mehr als 200 Ziele im Iran binnen 24 Stunden angegriffen
- Trump spricht Drohung gegen den Iran aus
- Sirenenalarm auf Nato-Stützpunkt Incirlik in der Türkei
- Iran-nahe Miliz beansprucht Abschuss von US-Tankflugzeug