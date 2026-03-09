 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg Israelische Luftwaffe startet Angriffswelle auf Teheran

  • Israel: Viele Verletzte nach iranischem Raketenangriff in Israel
  • Trotz Angriffen: Iran mobilisiert zu Al‑Kuds‑Protesten
  • Israelische Luftwaffe startet Angriffswelle auf Teheran
  • Israel bombardiert Brücke im Libanon
  • Israel weitet Angriffe auf Beirut aus
  • Saudi-Arabien meldet den Abschuss einer «feindlichen Drohne»
  • Israel: Mehr als 200 Ziele im Iran binnen 24 Stunden angegriffen
  • Trump spricht Drohung gegen den Iran aus
  • Sirenenalarm auf Nato-Stützpunkt Incirlik in der Türkei
  • Iran-nahe Miliz beansprucht Abschuss von US-Tankflugzeug

10v10, 11.3.2026, 21:50 Uhr

