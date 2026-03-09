 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg USA bestätigen vier Tote bei US-Flugzeugabsturz im Westirak

  • UNO-Sekretär Guterres besucht Libanon in Solidarität
  • WHO: Bisher 1255 Todesopfer im Iran und 634 im Libanon
  • Türkei: Rakete über türkischem Luftraum von Nato abgeschossen
  • Vier Tote bei US-Flugzeugabsturz im Westirak
  • Staatliche Medien: Raketenangriff auf Teheran nahe Demonstration
  • Israel ruft zur teilweisen Evakuierungen Teherans auf
  • Staatliche Medien: Drohnenangriff im Oman fordert zwei Todesopfer
  • Israel: Viele Verletzte nach iranischem Raketenangriff in Israel
  • Trotz Angriffen: Iran mobilisiert zu Al‑Kuds‑Protesten
  • Israelische Luftwaffe startet Angriffswelle auf Teheran

10v10, 11.3.2026, 21:50 Uhr

