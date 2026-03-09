- Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben eine grossangelegte Angriffswelle auf Teheran gestartet.
- Trotz anhaltender Luftangriffe sind in Teheran erneut Tausende Regierungsanhänger zu israelfeindlichen Demonstrationen auf die Strassen gegangen.
- Ein US-Tankflugzeug des Typs KC-135 ist über dem Westirak abgestürzt. Dabei sind vier von sechs Crewmitglieder gestorben. Die US-Armee sagt, weder feindliches noch eigenes Feuer sei der Grund für den Absturz.
- Ein französischer Soldat ist bei einem Drohnenangriff im Irak getötet worden.
Themen in diesem Newsticker
- UNO-Sekretär Guterres besucht Libanon in Solidarität
- WHO: Bisher 1255 Todesopfer im Iran und 634 im Libanon
- Türkei: Rakete über türkischem Luftraum von Nato abgeschossen
- Vier Tote bei US-Flugzeugabsturz im Westirak
- Staatliche Medien: Raketenangriff auf Teheran nahe Demonstration
- Israel ruft zur teilweisen Evakuierungen Teherans auf
- Staatliche Medien: Drohnenangriff im Oman fordert zwei Todesopfer
- Israel: Viele Verletzte nach iranischem Raketenangriff in Israel
- Trotz Angriffen: Iran mobilisiert zu Al‑Kuds‑Protesten
- Israelische Luftwaffe startet Angriffswelle auf Teheran