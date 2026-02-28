 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg Israels Armee ruft alle Bewohner Südlibanons zur Evakuierung auf

  • Israels Armee ruft alle Bewohner Südlibanons zur Evakuierung auf
  • Irak: Drohnenangriff auf US-Militärstützpunkt in Bagdad
  • Saudi-Arabien: Versuchter Drohnenangriff auf Aramco-Raffinerie
  • Spaniens Ministerpräsident bekräftigt Kritik an Angriff auf Iran
  • Swiss organisiert Sonderflug von Oman nach Zürich
  • Libanon: Israel greift Hotel in Vorort von Beirut an
  • Angriffe auf Israel aus Iran und Libanon
  • Pakistan bittet Saudi-Arabien um Öllieferungen über andere Route
  • Israel: Haben Welle schwerer Angriffe auf Teheran gestartet
  • Frankreich will Staatsbürger aus mehreren Staaten ausfliegen

Tagesschau, 3.3.2026, 19:30 Uhr

