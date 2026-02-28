- Die USA und Israel haben am Samstagmorgen Angriffe auf den Iran gestartet. Der Iran reagierte mit Gegenschlägen in Israel und mehreren arabischen Golfstaaten.
- Die Fluggesellschaft Swiss organisiert am Donnerstag, 5. März, einen Sonderflug von Maskat im Oman nach Zürich, um gestrandeten Reisenden die Heimkehr zu ermöglichen.
- Seit Kriegsbeginn haben die USA nach eigenen Angaben fast 2000 Ziele im Iran angegriffen. Israel meldet seit Samstag 1600 Einsätze im Iran.
- Der iranische Führer Ajatollah Ali Chamenei ist tot. Am Mittwochabend findet in Teheran eine Trauerfeier statt.
Themen in diesem Liveticker
- Israels Armee ruft alle Bewohner Südlibanons zur Evakuierung auf
- Irak: Drohnenangriff auf US-Militärstützpunkt in Bagdad
- Saudi-Arabien: Versuchter Drohnenangriff auf Aramco-Raffinerie
- Spaniens Ministerpräsident bekräftigt Kritik an Angriff auf Iran
- Swiss organisiert Sonderflug von Oman nach Zürich
- Libanon: Israel greift Hotel in Vorort von Beirut an
- Angriffe auf Israel aus Iran und Libanon
- Pakistan bittet Saudi-Arabien um Öllieferungen über andere Route
- Israel: Haben Welle schwerer Angriffe auf Teheran gestartet
- Frankreich will Staatsbürger aus mehreren Staaten ausfliegen