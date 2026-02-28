 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg Israels Armee setzt Angriffe auf Hisbollah-Miliz fort

  • Israel greift erneut im Libanon an
  • Rubio verteidigt Iran-Angriffe: Eigene Verluste sonst höher
  • Amerikaner sollen Dutzende Länder in Nahost sofort verlassen
  • TV-Sender: US-Militär dementiert Sperrung der Strasse von Hormus
  • Israel greift erneut in Teheran an – Explosionen zu hören
  • Israel meldet weitere Angriffswelle auf den Iran
  • Rubio: USA derzeit nicht auf Bodeneinsatz im Iran eingestellt
  • Zahl der getöteten US-Soldaten steigt auf sechs
  • Trump am Tag 3 nach Kriegsbeginn: «Die grosse Welle kommt bald»
  • Internetblockade im Iran: Netblocks warnt vor Folgen

10vor10, 2.3.2026, 21:50 Uhr

