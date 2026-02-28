 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg Kein Abkommen: Trump fordert «bedingungslose Kapitulation»

  • Israel meldet 70 Raketen- und Drohnenangriffe der Hisbollah
  • Libanon: Bereits mehr als 200 Tote nach Angriffen Israels
  • Schweizer Botschaft in Teheran bleibt offen
  • Hisbollah: «Wir werden die Waffen nicht niederlegen»
  • Israels Militär führt neue Angriffswelle auf Iran aus
  • Kein Abkommen: Trump fordert «bedingungslose Kapitulation»
  • UKMTO: Schlepper in Strasse von Hormus getroffen
  • Swiss-Spitze kann die Folgen des Iran-Krieg noch nicht abschätzen
  • Lufthansa sagt Evakuierungsflug nach Riad ab
  • Israel: Angriff auf Chameneis unterirdischen Bunker

10vor10, 5.3.2026, 21:50 Uhr

