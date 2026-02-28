- Im Krieg mit dem Iran will US-Präsident Donald Trump nach eigener Darstellung kein Abkommen mit dem Land abschliessen.
- Der Iran-Krieg führt bei der Swiss zu eingeschränkten Flugkorridoren nach Asien, zu steigenden Ticketpreisen und möglichen Engpässen bei weiteren Luftraumsperrungen.
- Luftangriffe treffen Städte und Militärstützpunkte im Iran. Wohnhäuser und ein Stützpunkt der Rothalbmondgesellschaft sind beschädigt worden.
- Trump bezeichnete Irans Verteidigungsfähigkeit als nahezu zerstört und hält die Entsendung von Bodentruppen «für Verschwendung».
- Verteidigungsminister Pete Hegseth sagte bei einer Pressekonferenz die USA seien dem Iran haushoch überlegen und für einen längeren Einsatz gewappnet. Es gebe keinen Mangel an Munition.
Themen in diesem Newsticker
- Israel meldet 70 Raketen- und Drohnenangriffe der Hisbollah
- Libanon: Bereits mehr als 200 Tote nach Angriffen Israels
- Schweizer Botschaft in Teheran bleibt offen
- Hisbollah: «Wir werden die Waffen nicht niederlegen»
- Israels Militär führt neue Angriffswelle auf Iran aus
- Kein Abkommen: Trump fordert «bedingungslose Kapitulation»
- UKMTO: Schlepper in Strasse von Hormus getroffen
- Swiss-Spitze kann die Folgen des Iran-Krieg noch nicht abschätzen
- Lufthansa sagt Evakuierungsflug nach Riad ab
- Israel: Angriff auf Chameneis unterirdischen Bunker