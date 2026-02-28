- Israel hat seine Angriffe in der Nacht auf die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon fortgesetzt und eigenen Angaben zufolge Kommandeure einer Brigade der iranischen Revolutionsgarden in Beirut ins Visier genommen.
- Irans Präsident Massud Peseschkian stellt Bedingungen für ein Ende von Luftangriffen auf Nachbarländer. Zugleich entschuldigte er sich für diese Angriffe. Die Angriffe in der Golfregion gehen derweil auch in der Nacht weiter.
- US-Präsident Donald Trump verschärft seine Drohungen gegen die Führung in Teheran.
Themen in diesem Newsticker
- Israels Armee: «Präziser Angriff» auf Kommandeure in Beirut
- Schweizer Verteidigungsminister verurteilt kriegsführende Länder
- Witkoff zu Russland-Hilfe für den Iran: «Hoffe nicht»
- Libanon: Israel greift Luxushotel in Beirut an
- Golfstaaten weiterhin unter Beschuss
- Trump beschuldigt Iran für Bombardierung von Schule
- Trump gegen Einbindung kurdischer Kämpfer in Iran-Krieg
- Israel setzt Angriffe im Libanon fort
- Trump an Starmer: «Brauchen eure Flugzeugträger nicht mehr»
- Israel greift iranische Ölreserven an