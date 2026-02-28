 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg Libanon meldet israelischen Angriff auf Hotel in Beirut

Themen in diesem Newsticker

  • Israels Armee: «Präziser Angriff» auf Kommandeure in Beirut
  • Schweizer Verteidigungsminister verurteilt kriegsführende Länder
  • Witkoff zu Russland-Hilfe für den Iran: «Hoffe nicht»
  • Libanon: Israel greift Luxushotel in Beirut an
  • Golfstaaten weiterhin unter Beschuss
  • Trump beschuldigt Iran für Bombardierung von Schule
  • Trump gegen Einbindung kurdischer Kämpfer in Iran-Krieg
  • Israel setzt Angriffe im Libanon fort
  • Trump an Starmer: «Brauchen eure Flugzeugträger nicht mehr»
  • Israel greift iranische Ölreserven an

Tagesschau, 7.3.2026, 19:30 Uhr

