- Die USA und Israel haben am Samstagmorgen Angriffe auf den Iran gestartet. Der Iran reagierte mit Gegenschlägen in Israel und mehreren arabischen Golfstaaten.
- Laut dem US-Verteidigungsminister Hegseth haben die USA einen klaren Fokus für den Krieg. Er solle nicht endlos werden.
- Der iranische Führer Ajatollah Ali Chamenei ist tot.
- Der Luftverkehr kommt in grossen Teilen der Region weitgehend zum Erliegen. Das EDA hat die Reisewarnungen für den Nahen Osten ausgeweitet.
Themen in diesem Liveticker
- IAEA: Keine Belege für Bau einer Atombombe im Iran
- Türkei: Irans Angriffe auf Golfstaaten «falsche Strategie»
- US-Militär setzt B-52-Langstreckenbomber im Iran ein
- Emirate melden über 1000 Angriffe aus dem Iran
- Bericht: Chamenei wird in schiitischem Heiligtum beigesetzt
- Brand beim US-Konsulat in Dubai
- Trump: US-Entwicklungsbank soll Schiffsverkehr absichern
- Oman fordert sofortige Waffenruhe im Iran-Krieg
- Frankreich verlegt Flugzeugträger ins Mittelmeer
- Bericht: Neue iranische Angriffe auf Israel