Iran-Krieg Macron verlegt Flugzeugträger ++ Feuer bei US-Konsulat in Dubai

  • IAEA: Keine Belege für Bau einer Atombombe im Iran
  • Türkei: Irans Angriffe auf Golfstaaten «falsche Strategie»
  • US-Militär setzt B-52-Langstreckenbomber im Iran ein
  • Emirate melden über 1000 Angriffe aus dem Iran
  • Bericht: Chamenei wird in schiitischem Heiligtum beigesetzt
  • Brand beim US-Konsulat in Dubai
  • Trump: US-Entwicklungsbank soll Schiffsverkehr absichern
  • Oman fordert sofortige Waffenruhe im Iran-Krieg
  • Frankreich verlegt Flugzeugträger ins Mittelmeer
  • Bericht: Neue iranische Angriffe auf Israel

Tagesschau, 3.3.2026, 19:30 Uhr

