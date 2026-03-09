 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg Minen in der Strasse von Hormus? Trump droht dem Iran

Themen in diesem Newsticker

  • G7 Beraten in Videokonferenz über Nahost-Krise
  • UNO-Sicherheitsrat berät zur Lage im Libanon und Iran
  • Trump meldet Zerstörung von «inaktiven Minenlegerbooten»
  • Spionageverdacht: Iran nimmt ausländischen Staatsbürger fest
  • US-Regierung: Mehr als 5000 Ziele im Iran getroffen
  • Minen in der Strasse von Hormus? Trump droht dem Iran
  • Weisses Haus widerspricht Bericht zu Angriff auf Mädchenschule
  • Scharfe Kritik aus Teheran an EU-Komissionspräsidentin
  • Insider: Verwendete Munition kostet USA Milliardensumme
  • US-Sondergesandter warnt vor nuklearer Bedrohung durch den Iran

10vor10, 9.3.2026, 21:50 Uhr

