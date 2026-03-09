 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Iran-Krieg Modschtaba Chamenei setzt auf Strasse von Hormus als Druckmittel

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Revolutionsgarden: Werden Strasse von Hormus geschlossen halten
  • Gas- und Ölversorgung in EU weiter stabil
  • Israels Militär weitet Evakuierungsbefehl für Libanon aus
  • Schweiz beteiligt sich nicht an Freigabe von Ölreserven
  • Irans neuer oberster Führer fordert Rache für Kriegsopfer
  • Russland fordert USA und Israel zu Beendigung des Krieges auf
  • Strasse von Hormus: USA noch nicht bereit für Tanker-Eskorten
  • UNO: Bis zu 3.2 Millionen Menschen durch Krieg vertrieben
  • Swiss fliegt bis Ende Monat nicht mehr nach Dubai
  • Israel greift iranische Militärforschungseinrichtung Taleghan an

10v10, 11.3.2026, 21:50 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)