- Irans neuer Religionsführer und Staatsoberhaupt Modschtaba Chamenei forderte in einer ersten verlesenen Stellungnahme Rache für die Kriegsopfer und will die Strasse von Hormus weiter als Druckmittel einsetzen.
- Die Schweiz beteiligt sich vorerst nicht an der freiwilligen Freigabe von Ölreserven der Internationalen Energieagentur IEA.
- Der Lufthansa-Konzern, zu der auch die Fluggesellschaft Swiss gehört, verlängert die Aussetzung seiner Flüge nach Dubai bis Ende Monat, wie er bekanntgab.
- Mehrere US-Geheimdienste kommen übereinstimmend zum Schluss, dass das Regime in Teheran nicht in Gefahr ist und die Kontrolle über die Bevölkerung behält.
- Die Internationale Energieagentur (IEA) gibt 400 Millionen Barrel Öl aus ihren Notfallreserven für den Markt frei.
Themen in diesem Newsticker
