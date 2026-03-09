Revolutionsgarden: Werden Strasse von Hormus geschlossen halten

Gas- und Ölversorgung in EU weiter stabil

Israels Militär weitet Evakuierungsbefehl für Libanon aus

Schweiz beteiligt sich nicht an Freigabe von Ölreserven

Irans neuer oberster Führer fordert Rache für Kriegsopfer

Russland fordert USA und Israel zu Beendigung des Krieges auf

Strasse von Hormus: USA noch nicht bereit für Tanker-Eskorten

UNO: Bis zu 3.2 Millionen Menschen durch Krieg vertrieben

Swiss fliegt bis Ende Monat nicht mehr nach Dubai