Iran-Krieg Modschtaba Chamenei zum obersten Führer Irans ernannt

  • Modschtaba Chamenei zum obersten Führer Irans ernannt
  • Weiterer US-Soldat gestorben – Zahl steigt damit auf 7
  • Mehr als eine halbe Million Vertriebene im Libanon
  • Iranischer Aussenminister: «Iran wählt seinen Führer selbst»
  • Trump: Wir haben die gesamte Marine des Irans versenkt
  • Selenski: Ukrainische Drohnenabwehr-Experten reisen in Golfregion
  • Israel meldet Angriff auf Irans Leitzentrale für Satelliten
  • Zwei Tote in Saudi-Arabien
  • Atomanlage in Isfahan bei Angriff beschädigt
  • Arabische Liga verurteilt «illegale» Angriffe Irans

Tagesschau, 7.3.2026, 19:30 Uhr

