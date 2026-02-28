- Der sogenannte Expertenrat im Iran soll sich einem Bericht zufolge auf einen Nachfolger des getöteten Ajatollahs Ali Chamenei geeinigt haben. Beobachter sehen Modschtaba Chamenei, dessen Sohn, als Favoriten.
- Erstmals seit Beginn es Kriegs ist es in Saudi-Arabien infolge eines Angriffs zu Todesfällen gekommen. Gemäss den saudischen Behörden kamen zwei Menschen ums Leben.
- Innert einer Woche wurden im Libanon durch die Kämpfe über eine halbe Million Menschen zur Flucht gezwungen.
- Israels Armee hat erstmals Öllager in Teheran bombardiert. Aufnahmen zeigten einen massiven Brand und dunkle Rauchschwaden über der iranischen Hauptstadt.
- Die Angriffe in der Golfregion gehen derweil weiter. Augenzeugen berichten etwa in Abu Dhabi von Explosionen.
Themen in diesem Newsticker
- Modschtaba Chamenei zum obersten Führer Irans ernannt
- Weiterer US-Soldat gestorben – Zahl steigt damit auf 7
- Mehr als eine halbe Million Vertriebene im Libanon
- Iranischer Aussenminister: «Iran wählt seinen Führer selbst»
- Trump: Wir haben die gesamte Marine des Irans versenkt
- Selenski: Ukrainische Drohnenabwehr-Experten reisen in Golfregion
- Israel meldet Angriff auf Irans Leitzentrale für Satelliten
- Zwei Tote in Saudi-Arabien
- Atomanlage in Isfahan bei Angriff beschädigt
- Arabische Liga verurteilt «illegale» Angriffe Irans