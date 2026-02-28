 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Iran-Krieg Nato geht von iranischem Beschuss auf die Türkei aus

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • Börsen in Asien unter Druck
  • US-Militär kündigt Ausweitung der Angriffe auf Iran an
  • Sri Lanka: 80 Tote bei US-Angriff auf iranisches Schiff
  • Nato geht von iranischem Beschuss auf die Türkei aus
  • Israel will ab Mittwochabend Luftraum teilweise öffnen
  • UNO-Kommission rügt Angriffe von Israel und USA auf Iran
  • Containerschiff von Projektil in Strasse von Hormus getroffen
  • Iran meldet Abschuss von 29 Kampfdrohnen
  • USA: Notfalls sorgt US-Marine für sichere Tanker-Passage
  • Nato sichert Türkei nach Raketen-Vorfall Solidarität zu

Tagesschau, 4.3.2026, 12:45 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)