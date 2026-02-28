- Die USA und Israel haben am Samstagmorgen Angriffe auf den Iran gestartet. Der Iran reagierte mit Gegenschlägen in Israel und mehreren arabischen Golfstaaten.
- Die Fluggesellschaft Swiss organisiert am Donnerstag, 5. März, einen Sonderflug von Maskat im Oman nach Zürich, um gestrandeten Reisenden die Heimkehr zu ermöglichen.
- Seit Kriegsbeginn haben die USA nach eigenen Angaben fast 2000 Ziele im Iran angegriffen. Israel meldet seit Samstag 1600 Einsätze im Iran.
- Der iranische Führer Ajatollah Ali Chamenei ist tot. Die Trauerfeier am Mittwochabend wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.
Themen in diesem Liveticker
- Börsen in Asien unter Druck
- US-Militär kündigt Ausweitung der Angriffe auf Iran an
- Sri Lanka: 80 Tote bei US-Angriff auf iranisches Schiff
- Nato geht von iranischem Beschuss auf die Türkei aus
- Israel will ab Mittwochabend Luftraum teilweise öffnen
- UNO-Kommission rügt Angriffe von Israel und USA auf Iran
- Containerschiff von Projektil in Strasse von Hormus getroffen
- Iran meldet Abschuss von 29 Kampfdrohnen
- USA: Notfalls sorgt US-Marine für sichere Tanker-Passage
- Nato sichert Türkei nach Raketen-Vorfall Solidarität zu