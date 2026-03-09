- Die israelische Regierung unter Benjamin Netanjahu fordert die iranische Bevölkerung auf, einen Machtwechsel herbeizuführen.
- US-Präsident Donald Trump hat laut dem US-Sender CBS den Krieg gegen den Iran als «so gut wie abgeschlossen» bezeichnet.
- Die iranischen Revolutionsgarden haben angekündigt, Schlagkraft und Häufigkeit ihrer Raketenstarts zu erhöhen. Auch die Reichweite werde vergrössert, so ein Kommandant.
- Eine aus dem Iran abgefeuerte ballistische Rakete wurde über dem östlichen Mittelmeer von Nato-Verteidigungskräften zerstört.
Themen in diesem Newsticker
- Trump: Enttäuscht von Wahl des Chamenei-Sohns zum obersten Führer
- Israels Armee: Neue Angriffe in Iran und Libanon
- EU-Ratspräsident sieht Russland als Profiteur des Nahost-Kriegs
- Russland bietet weiterhin Vermittlung im Iran-Konflikt an
- Aserbaidschan sendet humanitäre Hilfe an Iran trotz Spannungen
- Todesopfer des Nahost-Krieges über mehrere Länder verteilt
- Iran: Spitäler schliessen, humanitäre Hilfe dringend nötig
- Australien gewährt iranischen Fussballerinnen humanitäre Visa
- Netanjahu fordert Machtwechsel im Iran durch Bevölkerung
- Indiens Gastronomie von Gas-Knappheit bedroht