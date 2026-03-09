 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg Netanjahu fordert Machtwechsel im Iran durch Bevölkerung

  • Trump: Enttäuscht von Wahl des Chamenei-Sohns zum obersten Führer
  • Israels Armee: Neue Angriffe in Iran und Libanon
  • EU-Ratspräsident sieht Russland als Profiteur des Nahost-Kriegs
  • Russland bietet weiterhin Vermittlung im Iran-Konflikt an
  • Aserbaidschan sendet humanitäre Hilfe an Iran trotz Spannungen
  • Todesopfer des Nahost-Krieges über mehrere Länder verteilt
  • Iran: Spitäler schliessen, humanitäre Hilfe dringend nötig
  • Australien gewährt iranischen Fussballerinnen humanitäre Visa
  • Netanjahu fordert Machtwechsel im Iran durch Bevölkerung
  • Indiens Gastronomie von Gas-Knappheit bedroht

10vor10, 9.3.2026, 21:50 Uhr

