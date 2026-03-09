- Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sieht enorme Erfolge, die im Iran erzielt wurden. Der Iran sei nach fast zwei Wochen gemeinsamer US-israelischer Angriffe «nicht mehr derselbe».
- Irans neuer Religionsführer und Staatsoberhaupt Modschtaba Chamenei forderte in einer ersten verlesenen Stellungnahme Rache für die Kriegsopfer und will die Strasse von Hormus weiter als Druckmittel einsetzen.
- Die Schweiz beteiligt sich vorerst nicht an der freiwilligen Freigabe von Ölreserven der Internationalen Energieagentur IEA.
- Der Lufthansa-Konzern, zu der auch die Fluggesellschaft Swiss gehört, verlängert die Aussetzung seiner Flüge nach Dubai bis Ende Monat, wie er bekanntgab.
