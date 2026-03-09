 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg Netanjahu: «Wir haben enorme Erfolge erzielt»

  • USA bringen Hormus-Geleitschutz mit Verbündeten ins Spiel
  • Netanjahu: «Der Iran ist nicht mehr derselbe»
  • EU-Hilfe: Mehr als 8000 Menschen zurück aus dem Nahen Osten
  • Israels Armeechef: Libanon-Einsatz «wird nicht kurz sein»
  • Trump: Irans Teilnahme an der WM wäre «nicht angemessen»
  • USA: Rund 6000 Ziele im Iran angegriffen
  • Edelweiss streicht Flüge nach Oman – baut aber andernorts aus
  • Ratingagentur: Vorerst keine Senkungen von Länderbonitäten
  • Libanon: Fast 700 Tote durch israelische Angriffe
  • Angriffswelle Israels auf Beirut – Gebäude im Zentrum getroffen

10v10, 11.3.2026, 21:50 Uhr

