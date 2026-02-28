 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg Neue Angriffswelle im Iran – schwere Schäden und Verletzte

  • Russland sieht steigende Nachfrage nach Energieprodukten
  • Über 1600 Verletzte in Israel seit Beginn des Iran-Kriegs
  • Iran schliesst Universitäten wegen des Kriegs
  • Festnahmen in Grossbritannien wegen Spionage für den Iran
  • Iranische Angriffe auf Bahrain und Saudi-Arabien gemeldet
  • Schwere Zerstörungen in Beiruts südlicher Vorstadt
  • EU fordert Ausbau der Flugabwehrkapazitäten
  • Frankreich meldet blockierte Schiffe im Persischen Golf
  • Neue Angriffswelle trifft Iran: Schäden und Verletzte gemeldet
  • Iran feuert neue Raketenwelle auf Israel ab

10vor10, 5.3.2026, 21:50 Uhr

