- Luftangriffe treffen Städte und Militärstützpunkte im Iran. Wohnhäuser und ein Stützpunkt der Rothalbmondgesellschaft werden beschädigt.
- Trump bezeichnete Irans Verteidigungsfähigkeit als nahezu zerstört und hält die Entsendung von Bodentruppen «für Verschwendung».
- Verteidigungsminister Pete Hegseth sagte bei einer Pressekonferenz die USA seien dem Iran haushoch überlegen und für einen längeren Einsatz gewappnet. Es gebe keinen Mangel an Munition.
- Der Sonderflug der Airline Swiss von Maskat ist am Donnerstag in Zürich gelandet. In der ausgebuchten Maschine befanden sich Reisende, die aus dem Krisengebiet zurückkehren. Am Samstag ist ein weiterer Sonderflug geplant.
Themen in diesem Newsticker
- Russland sieht steigende Nachfrage nach Energieprodukten
- Über 1600 Verletzte in Israel seit Beginn des Iran-Kriegs
- Iran schliesst Universitäten wegen des Kriegs
- Festnahmen in Grossbritannien wegen Spionage für den Iran
- Iranische Angriffe auf Bahrain und Saudi-Arabien gemeldet
- Schwere Zerstörungen in Beiruts südlicher Vorstadt
- EU fordert Ausbau der Flugabwehrkapazitäten
- Frankreich meldet blockierte Schiffe im Persischen Golf
- Neue Angriffswelle trifft Iran: Schäden und Verletzte gemeldet
- Iran feuert neue Raketenwelle auf Israel ab