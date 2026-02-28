 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg Noch 4000 Schweizer Reisende in Golfregion ++ Öltanker attackiert

  • Uno fordert Verhandlungen zwischen Hisbollah und Israel
  • Noch gut 4000 Reisende in Nahost auf Travel-Admin-App registriert
  • Kuwait drosselt Ölförderung
  • Iranische Staatsmedien: Tanker in Strasse von Hormus getroffen
  • Insider: Türkei erwägt Stationierung von F-16-Jets auf Zypern
  • Arabische Liga plant morgen Notfallsitzung
  • Hardliner kritisieren Entschuldigung des iranischen Präsidenten
  • Geistliche fordern rasche Kür von Chamenei-Nachfolger
  • Hisbollah ruft zur Evakuierung von israelischem Grenzort auf
  • Israelisches Kommando landete mit Hubschraubern im Libanon

Tagesschau, 6.3.2026, 19:30 Uhr

