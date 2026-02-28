- US-Präsident Donald Trump verschärft seine Drohungen gegen die Führung in Teheran und kündigt für Samstag massive Angriffe gegen den Iran an.
- Irans Präsident Massud Peseschkian stellt Bedingungen für ein Ende von Luftangriffen auf Nachbarländer. Zugleich entschuldigte er sich für diese Angriffe. Die Angriffe in der Golfregion gehen derweil weiter.
- Israels Luftwaffe hat in der Nacht Ziele in Teheran angegriffen – es folgte Raketenbeschuss aus dem Iran. Die israelische Luftabwehr war im Einsatz.
Themen in diesem Newsticker
- Uno fordert Verhandlungen zwischen Hisbollah und Israel
- Noch gut 4000 Reisende in Nahost auf Travel-Admin-App registriert
- Kuwait drosselt Ölförderung
- Iranische Staatsmedien: Tanker in Strasse von Hormus getroffen
- Insider: Türkei erwägt Stationierung von F-16-Jets auf Zypern
- Arabische Liga plant morgen Notfallsitzung
- Hardliner kritisieren Entschuldigung des iranischen Präsidenten
- Geistliche fordern rasche Kür von Chamenei-Nachfolger
- Hisbollah ruft zur Evakuierung von israelischem Grenzort auf
- Israelisches Kommando landete mit Hubschraubern im Libanon