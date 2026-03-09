- Laut Israel wurde der neue iranische Ajatollah Motschtaba Chamenei verletzt. Drei Tage nach dessen Ernennung gibt es noch immer keine Wortmeldung von ihm. Teheran betont, er sei «wohlauf».
- 140 US-Soldaten seien innerhalb von zehn Tagen verletzt worden, berichtet das US-Verteidigungsministerium. Es hat zum ersten Mal seit Kriegsausbruch darüber informiert.
- Zahlreiche neue Angriffe von verschiedenen Seiten: Der Iran habe sowohl Israel und Golfstaaten angegriffen, gleichzeitig meldet Israel neue Angriffe gegen den Iran.
- US-Streitkräfte haben mehrere iranische Marineschiffe, darunter 16 sogenannte Minenleger, in der Nähe der Strasse von Hormus zerstört, berichtet das US-Regionalkommando.
- Witkoff hat die Notwendigkeit der US-Angriffe auf den Iran mit Blick auf dessen Atomanlagen betont.
Themen in diesem Newsticker
- Erdogan: Der Krieg muss enden
- Drei Schiffe in Strasse von Hormus von Projektilen getroffen
- Irans Militärführung erklärt Banken zu legitimen Zielen
- Spritpreise in der Schweiz gestiegen – Swiss erhöht Preise nicht
- Israels Militär greift Hisbollah-Stellungen im Libanon an
- Neuer geistlicher Führer Modschtaba Chamenei ist «wohlauf»
- Energieagentur plant grösste Ölreserven-Freigabe ihrer Geschichte
- Iran: Betrachten Demonstranten als Feinde
- Neue Angriffe von verschiedenen Seiten
- 140 US-Soldaten verletzt