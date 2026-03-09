 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Iran-Krieg Rätseln um Irans Obersten Führer Modschtaba Chamenei

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Erdogan: Der Krieg muss enden
  • Drei Schiffe in Strasse von Hormus von Projektilen getroffen
  • Irans Militärführung erklärt Banken zu legitimen Zielen
  • Spritpreise in der Schweiz gestiegen – Swiss erhöht Preise nicht
  • Israels Militär greift Hisbollah-Stellungen im Libanon an
  • Neuer geistlicher Führer Modschtaba Chamenei ist «wohlauf»
  • Energieagentur plant grösste Ölreserven-Freigabe ihrer Geschichte
  • Iran: Betrachten Demonstranten als Feinde
  • Neue Angriffe von verschiedenen Seiten
  • 140 US-Soldaten verletzt

10vor10, 10.3.2026, 19.30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)