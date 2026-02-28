- Seit Beginn der israelischen und amerikanischen Angriffe auf den Iran sind nach Angaben der Hilfsorganisation Roter Halbmond 105 zivile Einrichtungen im Land schwer beschädigt worden.
- Der Sonderflug der Airline Swiss von Maskat ist in Zürich gelandet. In der ausgebuchten Maschine befanden sich Reisende, die aus dem Krisengebiet zurückkehren. Am Samstag ist ein weiterer Sonderflug geplant.
- Der US-Senat stärkt Präsident Donald Trump im Iran-Konflikt, indem er mit 53 zu 47 Stimmen einen von Demokraten unterstützten Antrag ablehnte, der dem Kongress mehr Mitspracherecht bei Militäreinsätzen hätte geben sollen.
- Spanien widerspricht den Behauptungen der USA, sie seien dazu bereit mit den USA zu kooperieren.
Themen in diesem Newsticker
- Bericht: Trump will bei iranischer Nachfolge mitreden
- Zeugen berichten von Explosionen in Abu Dhabi und Dubai
- Israelischer Minister droht Vororten von Beirut mit Verwüstung
- Libanon meldet 102 Tote seit Montag
- WHO: Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen im Iran und Libanon
- Weiterer Sonderflug aus Oman am Samstag
- Bericht: Hisbollah verlegt Elitekämpfer in den Südlibanon
- Starmer verlegt weitere Kampfjets nach Katar
- Irans Streitkräfte greifen Ziele im Irak an
- Grossbritannien: Iran-Krieg könnte Monate andauern