 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Iran-Krieg Reisende aus Krisenregion wieder in der Schweiz

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Bericht: Trump will bei iranischer Nachfolge mitreden
  • Zeugen berichten von Explosionen in Abu Dhabi und Dubai
  • Israelischer Minister droht Vororten von Beirut mit Verwüstung
  • Libanon meldet 102 Tote seit Montag
  • WHO: Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen im Iran und Libanon
  • Weiterer Sonderflug aus Oman am Samstag
  • Bericht: Hisbollah verlegt Elitekämpfer in den Südlibanon
  • Starmer verlegt weitere Kampfjets nach Katar
  • Irans Streitkräfte greifen Ziele im Irak an
  • Grossbritannien: Iran-Krieg könnte Monate andauern

Tagesschau, 5.3.2026, 12:45 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)