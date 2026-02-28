 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Iran-Krieg Roter Halbmond schätzt Zahl der Toten im Iran auf mindestens 787

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • Hisbollah: «Ära der Geduld» ist vorbei
  • In Katar hängen rund 8000 Transitpassagiere fest
  • Oman fängt Drohnen ab – Feuer nach Abwehr in VAE
  • Roter Halbmond: fast 800 Tote im Iran
  • UNO: Angriff auf Schule im Iran könnte Kriegsverbrechen sein
  • Israel: Regierungsgebäude in Teheran angegriffen
  • Spanien sperrt Basen für US-Militär und löst Unmut aus
  • Lawrow: Keine Beweise für iranischen Atombombenbau
  • Libanon: Zehntausende suchen Schutz in Notunterkünften
  • Moskau hofft auf mehr Öleinnahmen für Kriegskasse

10vor10, 2.3.2026, 21:50 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)