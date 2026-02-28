- Die USA und Israel haben am Samstagmorgen Angriffe auf den Iran gestartet. Der Iran reagierte mit Gegenschlägen in Israel und mehreren arabischen Golfstaaten.
- Laut dem US-Verteidigungsminister Hegseth haben die USA einen klaren Fokus für den Krieg. Er solle nicht endlos werden.
- Der iranische Führer Ajatollah Ali Chamenei ist tot.
- Der Luftverkehr kommt in grossen Teilen der Region weitgehend zum Erliegen. Das EDA hat die Reisewarnungen für den Nahen Osten ausgeweitet.
Themen in diesem Liveticker
- Hisbollah: «Ära der Geduld» ist vorbei
- In Katar hängen rund 8000 Transitpassagiere fest
- Oman fängt Drohnen ab – Feuer nach Abwehr in VAE
- Roter Halbmond: fast 800 Tote im Iran
- UNO: Angriff auf Schule im Iran könnte Kriegsverbrechen sein
- Israel: Regierungsgebäude in Teheran angegriffen
- Spanien sperrt Basen für US-Militär und löst Unmut aus
- Lawrow: Keine Beweise für iranischen Atombombenbau
- Libanon: Zehntausende suchen Schutz in Notunterkünften
- Moskau hofft auf mehr Öleinnahmen für Kriegskasse