- Seit Beginn der israelischen und amerikanischen Angriffe auf den Iran sind nach Angaben der Hilfsorganisation Roter Halbmond 105 zivile Einrichtungen im Land schwer beschädigt worden.
- Der Sonderflug der Airline Swiss von Maskat ist in Zürich gelandet. In der ausgebuchten Maschine befinden sich Schweizer Reisende, die aus dem Krisengebiet zurückkehren.
- Der US-Senat stärkt Präsident Donald Trump im Iran-Konflikt, indem er mit 53 zu 47 Stimmen einen von Demokraten unterstützten Antrag ablehnte, der dem Kongress mehr Mitspracherecht bei Militäreinsätzen hätte geben sollen.
- Spanien widerspricht den Behauptungen der USA, sie seien dazu bereit mit den USA zu kooperieren.
Themen in diesem Newsticker
- Grossbritannien: Iran-Krieg könnte Monate andauern
- Iran-Krieg legt zentrales WHO-Lager in Dubai lahm
- Schah-Sohn attackiert mögliche Chamenei-Nachfolger
- EU und Golfstaaten vereinbaren gemeinsame Iran-Diplomatie
- Aserbaidschan mobilisiert Armee nach Drohnenangriff
- Angriffe in Golfregion gehen weiter
- Sonderflug aus Maskat in Zürich gelandet
- Jans: Keine Hinweise zu Fluchtbewegungen aus dem Iran
- Israel ruft Bevölkerung fast aller Beiruter Vororte zu Flucht auf
- EU und Golf-Kooperationsrat rufen zu Dialog auf