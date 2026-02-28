- Die USA und Israel haben am Samstagmorgen Angriffe auf den Iran gestartet. Der Iran reagierte mit Gegenschlägen in Israel und mehreren arabischen Golfstaaten.
- Spanien widerspricht den Behauptungen der USA, sie seien dazu bereit mit den USA zu kooperieren.
- Die Fluggesellschaft Swiss organisiert am Donnerstag, 5. März, einen Sonderflug von Maskat im Oman nach Zürich, um gestrandeten Reisenden die Heimkehr zu ermöglichen. Das EDA informierte in einer Point de presse.
- Seit Kriegsbeginn haben die USA nach eigenen Angaben fast 2000 Ziele im Iran angegriffen. Israel meldet seit Samstag 1600 Einsätze im Iran.
- Der iranische Führer Ajatollah Ali Chamenei ist tot. Die Trauerfeier am Mittwochabend wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.
Themen in diesem Liveticker
- Trotz Favorit bleibt ein Regimewechsel unabsehbar
- Israel: 300 Raketenwerfer im Iran zerstört
- Israel lockert Notstandsmassnahmen nach iranischen Angriffen
- US-Regierung dementiert Berichte über Bewaffnung von Kurden
- Leavitt: Kein Einsatz von US-Bodentruppen im Iran geplant
- Hisbollah-Chef: «Wir werden uns nicht ergeben»
- Mehr als 70 Tote durch israelische Angriffe im Libanon
- Spanien dementiert Unterstützung für US-Militäraktionen
- Macron fordert Ende der Hisbollah-Angriffe
- Israel: Angriff auf bedeutenden Militärkomplex in Teheran