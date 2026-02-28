 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg Spanien dementiert Unterstützung für US-Militäraktionen

  • Trotz Favorit bleibt ein Regimewechsel unabsehbar
  • Israel: 300 Raketenwerfer im Iran zerstört
  • Israel lockert Notstandsmassnahmen nach iranischen Angriffen
  • US-Regierung dementiert Berichte über Bewaffnung von Kurden
  • Leavitt: Kein Einsatz von US-Bodentruppen im Iran geplant
  • Hisbollah-Chef: «Wir werden uns nicht ergeben»
  • Mehr als 70 Tote durch israelische Angriffe im Libanon
  • Spanien dementiert Unterstützung für US-Militäraktionen
  • Macron fordert Ende der Hisbollah-Angriffe
  • Israel: Angriff auf bedeutenden Militärkomplex in Teheran

Tagesschau, 4.3.2026, 12:45 Uhr

