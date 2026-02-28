- Wegen der militärischen Eskalation im Nahen Osten kommt der Luftverkehr in grossen Teilen der Region weitgehend zum Erliegen.
- Der iranische Führer Ajatollah Ali Chamenei ist tot. Das bestätigen iranische Staatsmedien.
- Die Angriffe gehen aber weiter, wie die israelische Armee mitteilte.
- Die USA und Israel haben am Samstagmorgen Angriffe auf den Iran gestartet. Der Iran hat Gegenschläge durchgeführt, sowohl in Israel als auch in mehreren arabischen Golfstaaten.
Themen in diesem Liveticker
- Drei US-Soldaten bei Angriff auf Iran getötet
- Swiss setzt Flüge nach Dubai bis zum 4. März aus
- Wie schlimm ist die wirtschaftliche Lage für den Iran?
- Reedereien meiden wichtige Seewege im Nahen Osten
- Nahost-Korrespondenten: «Regime hat einen riesigen Machtapparat»
- Iranischer Führungsrat nimmt Arbeit auf
- Saudi-Arabien bestellt iranischen Botschafter ein
- Irans Ex-Präsident Ahmadinedschad bei Luftangriff getötet
- Internationaler Korrespondent: «Beide verletzen das Völkerrecht»
- Papst fordert Rückkehr zur Diplomatie