 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Iran-Krieg Swiss setzt Flüge nach Dubai bis Ende März aus

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Strasse von Hormus: USA noch nicht bereit für Tanker-Eskorten
  • UNO: Bis zu 3.2 Millionen Menschen durch Krieg vertrieben
  • Swiss fliegt bis Ende Monat nicht mehr nach Dubai
  • Israel greift iranische Militärforschungseinrichtung Taleghan an
  • Revolutionsgarden reklamieren Angriff auf Tankschiff für sich
  • Italienische Militärbasis im Nordirak von Rakete getroffen
  • Angriffe von beiden Seiten gehen weiter
  • Dem Tourismus entgehen pro Tag 600 Millionen Dollar
  • USA griffen am ersten Tag aufgrund alter Daten Mädchenschule an
  • Treibstofflager in Flammen: Iran attackiert Ölsektor am Golf

10v10, 11.3.2026, 21:50 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)