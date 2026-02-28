- Der Sonderflug der Airline Swiss ist von Maskat gestartet und auf dem Weg nach Zürich. In der ausgebuchten Maschine befinden sich Schweizer Reisende, die aus dem Krisengebiet zurückkehren.
- Die USA und Israel haben am Samstagmorgen Angriffe auf den Iran gestartet. Der Iran reagierte mit Gegenschlägen in Israel und mehreren arabischen Golfstaaten.
- Der US-Senat stärkt Präsident Donald Trump im Iran-Konflikt, indem er mit 53 zu 47 Stimmen einen von Demokraten unterstützten Antrag ablehnte, der dem Kongress mehr Mitspracherecht bei Militäreinsätzen hätte geben sollen.
- Spanien widerspricht den Behauptungen der USA, sie seien dazu bereit mit den USA zu kooperieren.
- Der iranische Führer Ajatollah Ali Chamenei ist tot. Die Trauerfeier am Mittwochabend wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.
Themen in diesem Liveticker
- Iran droht den USA nach Versenkung eines Kriegsschiffs
- Neue Angriffswelle auf Teheran – Raketenangriffe auf Israel
- Iran: Wir haben die Türkei nicht angegriffen
- Swiss-Sonderflug ist unterwegs von Maskat nach Zürich
- Irans Militär greift kurdische Truppen im Irak an
- IOM-Chefin warnt vor Migrationskrise durch Iran-Krieg
- Explosion an Tanker vor Kuwait
- US-Senat stärkt Trump im Iran-Krieg
- US-Regierung: Amerikaner stehen hinter Trumps Kriegsentscheidung
- Israel greift Hisbollah-Stellungen in Beirut an