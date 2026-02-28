 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg Swiss-Sonderflug ist von Maskat nach Zürich gestartet

  • Iran droht den USA nach Versenkung eines Kriegsschiffs
  • Neue Angriffswelle auf Teheran – Raketenangriffe auf Israel
  • Iran: Wir haben die Türkei nicht angegriffen
  • Swiss-Sonderflug ist unterwegs von Maskat nach Zürich
  • Irans Militär greift kurdische Truppen im Irak an
  • IOM-Chefin warnt vor Migrationskrise durch Iran-Krieg
  • Explosion an Tanker vor Kuwait
  • US-Senat stärkt Trump im Iran-Krieg
  • US-Regierung: Amerikaner stehen hinter Trumps Kriegsentscheidung
  • Israel greift Hisbollah-Stellungen in Beirut an

Tagesschau, 4.3.2026, 19:30 Uhr

