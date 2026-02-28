- Der Iran-Krieg führt bei der Swiss zu eingeschränkten Flugkorridoren nach Asien, zu steigenden Ticketpreisen und möglichen Engpässen bei weiteren Luftraumsperrungen.
- Luftangriffe treffen Städte und Militärstützpunkte im Iran. Wohnhäuser und ein Stützpunkt der Rothalbmondgesellschaft werden beschädigt.
- Trump bezeichnete Irans Verteidigungsfähigkeit als nahezu zerstört und hält die Entsendung von Bodentruppen «für Verschwendung».
- Verteidigungsminister Pete Hegseth sagte bei einer Pressekonferenz die USA seien dem Iran haushoch überlegen und für einen längeren Einsatz gewappnet. Es gebe keinen Mangel an Munition.
Themen in diesem Newsticker
