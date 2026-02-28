 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg Swiss sorgt sich um eingeschränkte Flugrouten

  • UKMTO: Schlepper in Strasse von Hormus getroffen
  • Swiss-Spitze kann die Folgen des Iran-Krieg noch nicht abschätzen
  • Lufthansa sagt Evakuierungsflug nach Riad ab
  • Israel: Angriff auf Chameneis unterirdischen Bunker
  • Israels Militär erteilt Evakuierungsbefehl für Ghom im Iran
  • UNO meldet massive Vertreibung im Libanon
  • Iranischer UNO-Botschafter: kein Machtvakuum
  • Iran droht mit Angriffen auf kurdische Einrichtungen im Irak
  • UNO warnt vor humanitärem Notfall im Nahen Osten
  • US-Militäreinsatz im Iran kostet Milliarden

10vor10, 5.3.2026, 21:50 Uhr

