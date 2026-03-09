 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg Trump: «Denke, Krieg ist so gut wie abgeschlossen»

  • Israel meldet weitere Angriffe gegen iranische Regierung
  • Trump: «Operation im Iran verläuft erfolgreich»
  • Iran: Mehrere Länder sondieren wegen Waffenruhe
  • Staatsmedien: Grosskundgebung für Modschtaba Chamenei
  • Erdogan warnt Teheran nach Raketenbeschuss
  • Schweizer Reederei MSC stellt «bestimmte» Aktivitäten im Golf ein
  • CBS: Trump nennt Krieg gegen Iran so gut wie abgeschlossen
  • Iran kündigt Ausweitung von Raketenangriffen an
  • Putin: Russische Konzerne sollen Energiekrise nutzen
  • Kiew: Anfragen von elf Ländern wegen Hilfe bei Drohnenabwehr

Tagesschau, 9.3.2026, 19:30 Uhr

