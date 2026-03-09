- US-Präsident Donald Trump hat laut dem US-Sender CBS den Krieg gegen den Iran als «so gut wie abgeschlossen» bezeichnet.
- Die iranischen Revolutionsgarden haben angekündigt, Schlagkraft und Häufigkeit ihrer Raketenstarts zu erhöhen. Auch die Reichweite werde vergrössert, so ein Kommandant.
- Eine aus dem Iran abgefeuerte ballistische Rakete wurde über dem östlichen Mittelmeer von Nato-Verteidigungskräften zerstört.
- Der sogenannte Expertenrat im Iran hat Modschtaba Chamenei, Sohn des getöteten Ajatollah Ali Chamenei, zum neuen obersten Führer im Iran ernannt.
Themen in diesem Newsticker
- Israel meldet weitere Angriffe gegen iranische Regierung
- Trump: «Operation im Iran verläuft erfolgreich»
- Iran: Mehrere Länder sondieren wegen Waffenruhe
- Staatsmedien: Grosskundgebung für Modschtaba Chamenei
- Erdogan warnt Teheran nach Raketenbeschuss
- Schweizer Reederei MSC stellt «bestimmte» Aktivitäten im Golf ein
- CBS: Trump nennt Krieg gegen Iran so gut wie abgeschlossen
- Iran kündigt Ausweitung von Raketenangriffen an
- Putin: Russische Konzerne sollen Energiekrise nutzen
- Kiew: Anfragen von elf Ländern wegen Hilfe bei Drohnenabwehr