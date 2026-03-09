 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg Trump: Haben gewonnen, aber Krieg muss zu Ende geführt werden

Themen in diesem Newsticker

  • UNO: Nahost-Krieg gefährdet Hilfslieferungen weltweit
  • USA warnen vor iranischen Angriffen auf US-Anlagen im Irak
  • Italien schickt Fregatte nach Zypern
  • Trump: Haben gewonnen, aber Krieg muss zu Ende geführt werden
  • UNO-Sicherheitsrat verurteilt iranische Angriffe auf Golfstaaten
  • US-Innenminister: Öl-Konzerne werden Produktion wohl steigern
  • Irak: Irans Angriffe untergraben Bemühungen um Kriegsende
  • Insider: Hisbollah und Iran greifen erstmals gemeinsam an
  • Beispiellose Freigabe von strategischen Ölreservern
  • G7 will Schifffahrt durch Strasse von Hormus absichern

10v10, 11.3.2026, 21:50 Uhr

