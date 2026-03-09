- US-Präsident Donald Trump erklärt den Krieg gegen den Iran für gewonnen.
- Trotz des Kriegs im Iran hat Trump Ölkonzerne zur Durchfahrt der Strasse von Hormus ermutigt.
- Bei rund der Hälfte aller auf Israel abgefeuerten Raketen hat der Iran israelischen Angaben zufolge die international weitgehend geächtete Streumunition eingesetzt.
- Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat die Angriffe des Irans auf Golfstaaten und andere Länder der Region verurteilt.
- Die Schweiz schliesst vorübergehend ihre Botschaft im Iran. Sobald es die Lage erlaube, würden die Mitarbeitenden nach Teheran zurückkehren.
- Die Internationale Energieagentur (IEA) gibt 400 Millionen Barrel Öl aus ihren Notfallreserven für den Markt frei.
