- Trump bezeichnete Irans Verteidigungsfähigkeit als nahezu zerstört und hält die Entsendung von Bodentruppen «für Verschwendung».
- Verteidigungsminister Pete Hegseth sagte bei einer Pressekonferenz die USA seien dem Iran haushoch überlegen und für einen längeren Einsatz gewappnet. Es gebe keinen Mangel an Munition.
- Iran hat gemäss angaben des staatlichen Rundfunks Raketen mit international geächteter Streumunition auf Israel abgefeuert.
- Der Sonderflug der Airline Swiss von Maskat ist in Zürich gelandet. In der ausgebuchten Maschine befanden sich Reisende, die aus dem Krisengebiet zurückkehren. Am Samstag ist ein weiterer Sonderflug geplant.
