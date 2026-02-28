 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg Trump verschärft Drohungen – Arabische Liga tagt am Sonntag

Themen in diesem Newsticker

  • Kuwait drosselt Ölförderung
  • Iranische Staatsmedien: Tanker in Strasse von Hormus getroffen
  • Insider: Türkei erwägt Stationierung von F-16-Jets auf Zypern
  • Arabische Liga plant morgen Notfallsitzung
  • Massud Peseschkians Äusserung in der Kritik
  • Hardliner fordern rasche Kür von Chamenei-Nachfolger
  • Hisbollah ruft zur Evakuierung von israelischem Grenzort auf
  • Israelisches Kommando landete mit Hubschraubern im Libanon
  • Nach Irans Entschuldigung: Weiter Angriffe in Golfregion
  • Trump kündigt massive Angriffe gegen Iran an

Tagesschau, 6.3.2026, 19:30 Uhr

