- Die USA und Israel haben am Samstagmorgen Angriffe auf den Iran gestartet. Der Iran reagierte mit Gegenschlägen in Israel und mehreren arabischen Golfstaaten.
- Laut dem US-Verteidigungsminister Hegseth haben die USA einen klaren Fokus für den Krieg. Er solle nicht endlos werden.
- Der iranische Führer Ajatollah Ali Chamenei ist tot.
- Der Luftverkehr kommt in grossen Teilen der Region weitgehend zum Erliegen. Das EDA hat die Reisewarnungen für den Nahen Osten ausgeweitet.
Themen in diesem Liveticker
- Trump: «Viele, die wir im Sinn hatten, sind tot»
- Auch US-Botschaft im Libanon schliesst
- Rund 4800 Schweizer sitzen noch immer im Nahen Osten fest
- Trump: Weiterer Schlag gegen iranische Führung gelungen
- Reuters: Explosionen in Abu Dhabi und Doha zu hören
- Medien: Kein Austritt von Radioaktivität an Atomanlage Natans
- Netanjahu droht Hisbollah mit Intensivierung der Angriffe
- Höhere Ölpreise: Erste Tankstellen erhöhen Benzinpreise
- Gebäude von Expertenrat bei Angriff im Iran getroffen
- Moskau besorgt wegen iranischen Atomkraftwerks Buschehr