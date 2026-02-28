 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg Trump: «Wir werden weiter machen»

  • Trump: «Viele, die wir im Sinn hatten, sind tot»
  • Auch US-Botschaft im Libanon schliesst
  • Rund 4800 Schweizer sitzen noch immer im Nahen Osten fest
  • Trump: Weiterer Schlag gegen iranische Führung gelungen
  • Reuters: Explosionen in Abu Dhabi und Doha zu hören
  • Medien: Kein Austritt von Radioaktivität an Atomanlage Natans
  • Netanjahu droht Hisbollah mit Intensivierung der Angriffe
  • Höhere Ölpreise: Erste Tankstellen erhöhen Benzinpreise
  • Gebäude von Expertenrat bei Angriff im Iran getroffen
  • Moskau besorgt wegen iranischen Atomkraftwerks Buschehr

10vor10, 2.3.2026, 21:50 Uhr

