Trump: «Viele, die wir im Sinn hatten, sind tot»

Auch US-Botschaft im Libanon schliesst

Rund 4800 Schweizer sitzen noch immer im Nahen Osten fest

Trump: Weiterer Schlag gegen iranische Führung gelungen

Reuters: Explosionen in Abu Dhabi und Doha zu hören

Medien: Kein Austritt von Radioaktivität an Atomanlage Natans

Netanjahu droht Hisbollah mit Intensivierung der Angriffe

Höhere Ölpreise: Erste Tankstellen erhöhen Benzinpreise

Gebäude von Expertenrat bei Angriff im Iran getroffen