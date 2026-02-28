«Grosse Erleichterung»: Flugzeug aus Abu Dhabi in Zürich gelandet

Trump mit überraschenden Antworten in Fragerunde

Raketen aus Libanon auf Zentral- und Nordisrael

Russland bietet Iran Hilfe bei politischer Lösung an

Iran droht mit Angriffen auf regionale Wirtschaftszentren

Trump: «Viele, die wir im Sinn hatten, sind tot»

Auch US-Botschaft im Libanon schliesst

Rund 4800 Schweizer sitzen noch immer im Nahen Osten fest

Trump: Weiterer Schlag gegen iranische Führung gelungen