Iran nennt Namen sieben getöteter Generäle

Grossbritannien genehmigt USA Nutzung von Basen für Angriffe

Türkischer Präsident Erdogan bedauert Tod Chameneis

USA: Bislang mehr als 1000 Ziele im Iran angegriffen

Trump: Krieg im Iran könnte vier Wochen dauern

Vereinigte Arabische Emirate: Ziehen Botschafter aus Teheran ab

Araghchi: Können Krieg trotz Bombardierung Teherans führen

Europäische Staaten drohen Iran mit militärischen Schlägen

Kallas: EU-Marineoperation «Aspides» wird verstärkt