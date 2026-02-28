- Die USA und Israel haben am Samstagmorgen Angriffe auf den Iran gestartet. Der Iran reagierte mit Gegenschlägen in Israel und mehreren arabischen Golfstaaten.
- Der iranische Führer Ajatollah Ali Chamenei ist tot.
- Deutschland, Frankreich und Grossbritannien wollen die iranischen Gegenschläge nicht hinnehmen und drohen mit Gegenreaktion.
- Der Luftverkehr kommt in grossen Teilen der Region weitgehend zum Erliegen. Das EDA hat die Reisewarnungen für den Nahen Osten ausgeweitet.
Themen in diesem Liveticker
- Iran nennt Namen sieben getöteter Generäle
- Grossbritannien genehmigt USA Nutzung von Basen für Angriffe
- Türkischer Präsident Erdogan bedauert Tod Chameneis
- USA: Bislang mehr als 1000 Ziele im Iran angegriffen
- Trump: Krieg im Iran könnte vier Wochen dauern
- Vereinigte Arabische Emirate: Ziehen Botschafter aus Teheran ab
- Araghchi: Können Krieg trotz Bombardierung Teherans führen
- Europäische Staaten drohen Iran mit militärischen Schlägen
- Kallas: EU-Marineoperation «Aspides» wird verstärkt
- Korrespondent: «Die Lage in der Region bleibt ungemütlich»