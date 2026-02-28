 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg Trump: wohl vier Wochen Krieg +++ Europäische Länder drohen Iran

28.02.2026, 07:38

Themen in diesem Liveticker

  • Iran nennt Namen sieben getöteter Generäle
  • Grossbritannien genehmigt USA Nutzung von Basen für Angriffe
  • Türkischer Präsident Erdogan bedauert Tod Chameneis
  • USA: Bislang mehr als 1000 Ziele im Iran angegriffen
  • Trump: Krieg im Iran könnte vier Wochen dauern
  • Vereinigte Arabische Emirate: Ziehen Botschafter aus Teheran ab
  • Araghchi: Können Krieg trotz Bombardierung Teherans führen
  • Europäische Staaten drohen Iran mit militärischen Schlägen
  • Kallas: EU-Marineoperation «Aspides» wird verstärkt
  • Korrespondent: «Die Lage in der Region bleibt ungemütlich»

SRF News Spezial, 28.02.2026, 13:00 Uhr

