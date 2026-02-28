- Die USA und Israel haben am Samstagmorgen Angriffe auf den Iran gestartet. Der Iran reagierte mit Gegenschlägen in Israel und mehreren arabischen Golfstaaten.
- Der iranische Führer Ajatollah Ali Chamenei ist tot.
- Deutschland, Frankreich und Grossbritannien wollen die iranischen Gegenschläge nicht hinnehmen und drohen mit Gegenreaktion.
- Der Luftverkehr kommt in grossen Teilen der Region weitgehend zum Erliegen. Das EDA hat die Reisewarnungen für den Nahen Osten ausgeweitet.
Themen in diesem Liveticker
- London bestätigt Drohnenangriff auf Militärstützpunkt auf Zypern
- USA und arabische Staaten verurteilen Angriffe des Irans
- Israels Armee bombardiert Ziele im Libanon
- Hisbollah-Miliz greift Israel an
- Israels Luftwaffe startet neue Angriffswelle in Teheran
- Golfstaaten betonen Recht auf Selbstverteidigung
- Emirate: 152 iranische Raketen und gut 500 Drohnen abgewehrt
- US-Präsident will Iran angreifen, bis alle Ziele erfüllt sind
- Iran nennt Namen sieben getöteter Generäle
- Grossbritannien genehmigt USA Nutzung von Basen für Angriffe