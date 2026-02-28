 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg Trump: wohl vier Wochen Krieg +++ Hisbollah greift in Krieg ein

28.02.2026, 07:38

  • London bestätigt Drohnenangriff auf Militärstützpunkt auf Zypern
  • USA und arabische Staaten verurteilen Angriffe des Irans
  • Israels Armee bombardiert Ziele im Libanon
  • Hisbollah-Miliz greift Israel an
  • Israels Luftwaffe startet neue Angriffswelle in Teheran
  • Golfstaaten betonen Recht auf Selbstverteidigung
  • Emirate: 152 iranische Raketen und gut 500 Drohnen abgewehrt
  • US-Präsident will Iran angreifen, bis alle Ziele erfüllt sind
  • Iran nennt Namen sieben getöteter Generäle
  • Grossbritannien genehmigt USA Nutzung von Basen für Angriffe

SRF News Spezial, 28.02.2026, 13:00 Uhr

