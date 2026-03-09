 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg Türkei: Nato fängt Geschoss im türkischen Luftraum ab

  • Unicef: 83 Minderjährige bei Angriffen im Libanon getötet
  • Türkei: Rakete aus dem Iran über östlichem Mittelmeer zerstört
  • US-Konsulat in Südosttürkei setzt alle konsularischen Dienste aus
  • Libanesisches Parlament verlängert Mandat – keine Wahl im Mai
  • Israel: Zwei Tote bei iranischem Raketenangriff
  • Iran: Solange Beschuss andauert, keine Gespräche
  • Israelische Truppen beginnen «begrenzten» Einsatz im Südlibanon
  • IDF: «Iran verfügt noch über eine bedeutende Raketenkapazität»
  • Raketenangriffe zwischen Iran und Israel eskalieren
  • Frankreich will weitere Flüge aus dem Nahen Osten organisieren

Tagesschau, 7.3.2026, 19:30 Uhr

