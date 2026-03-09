- Eine aus dem Iran abgefeuerte ballistische Rakete wurde laut dem türkischen Verteidigungsministerium über dem östlichen Mittelmeer von Nato-Verteidigungskräften zerstört.
- Nach eigenen Angaben hat die Israelische Armee eine Bodenoffensive im Libanon gestartet. Ziel ist es, Infrastruktur der Hisbollah zu zerstören und «Terroristen zu eliminieren».
- Der Ölpreis ist infolge des Iran-Krieges das erste Mal seit Jahren auf über 100 US-Dollar gestiegen. In Ostasien brachen in der Folge die Börsen ein.
- Der sogenannte Expertenrat im Iran hat Modschtaba Chamenei, Sohn des getöteten Ajatollah Ali Chamenei, zum neuen obersten Führer im Iran ernannt.
Themen in diesem Newsticker
- Unicef: 83 Minderjährige bei Angriffen im Libanon getötet
- Türkei: Rakete aus dem Iran über östlichem Mittelmeer zerstört
- US-Konsulat in Südosttürkei setzt alle konsularischen Dienste aus
- Libanesisches Parlament verlängert Mandat – keine Wahl im Mai
- Israel: Zwei Tote bei iranischem Raketenangriff
- Iran: Solange Beschuss andauert, keine Gespräche
- Israelische Truppen beginnen «begrenzten» Einsatz im Südlibanon
- IDF: «Iran verfügt noch über eine bedeutende Raketenkapazität»
- Raketenangriffe zwischen Iran und Israel eskalieren
- Frankreich will weitere Flüge aus dem Nahen Osten organisieren