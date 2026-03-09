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Krieg in Nahost Emirate melden neuen Raketenangriff aus Iran

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Themen in diesem Newsticker

  • Bericht: 20 Festnahmen im Iran wegen Kooperation mit Israel
  • Drei iranische Fussballerinnen verlassen nun doch Australien
  • Emirate: Erneuter Beschuss aus dem Iran
  • Trump droht mit weiteren Angriffen auf Charg
  • Keine Formel 1-Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien
  • Trump fordert internationale Unterstützung für Strasse von Hormus
  • USA fordern Bürger auf, Irak sofort zu verlassen
  • Israel meldet Erfolge gegen Hisbollah im Südlibanon
  • Luftfahrtbehörde: Drohnenangriff auf Flughafen in Kuwait-Stadt
  • Schweiz lehnt zwei Überflüge von US-Militärflugzeugen ab

10vor10, 13.3.2026, 21:50 Uhr

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