- Die Emirate melden erneuten Beschuss, einen Tag nachdem der Iran die Evakuierung drei grosser Häfen gefordert hatte.
- Nachdem der Bundesrat gestern entschieden hatte den Krieg im Iran offiziell auch als solchen anzuerkennen hat er heute grünes Licht für drei Überfluggesuche von US-Militärmaschinen gegeben.
- In einem Post auf seiner Plattform Truth Social hat der US-Präsident Donald Trump seine Hoffnung ausgedrückt, dass betroffene Staaten Kriegsschiffe entsenden würden um die Strasse von Hormus zu sichern.
- Die katarischen Behörden haben Bereiche von Doha evakuiert, in dem sich unter anderem Regierungsbüros sowie westliche Firmenstandorte befinden.
Themen in diesem Newsticker
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