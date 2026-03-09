- Mehrere US-Geheimdienste kommen übereinstimmend zum Schluss, dass das Regime in Teheran nicht in Gefahr ist und die Kontrolle über die Bevölkerung behält.
- US-Präsident Donald Trump erklärt den Krieg gegen den Iran für gewonnen.
- Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat die Angriffe des Irans auf Golfstaaten und andere Länder der Region verurteilt.
- Die Schweiz schliesst vorübergehend ihre Botschaft im Iran. Sobald es die Lage erlaube, würden die Mitarbeitenden nach Teheran zurückkehren.
- Die Internationale Energieagentur (IEA) gibt 400 Millionen Barrel Öl aus ihren Notfallreserven für den Markt frei.
