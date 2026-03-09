 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg US-Geheimdienste: Irans Führung immer noch fest im Sattel

  • Italienische Militärbasis im Nordirak von Rakete getroffen
  • Angriffe von beiden Seiten gehen weiter
  • Dem Tourismus entgehen pro Tag 600 Millionen Dollar
  • USA griffen am ersten Tag aufgrund alter Daten Mädchenschule an
  • Treibstofflager in Flammen: Iran attackiert Ölsektor am Golf
  • Ölpreise steigen weiter – trotz Freigabe von Reserven
  • Irans Führung trotz Angriffen laut Geheimdiensten stabil
  • Iran greift Treibstofflager in Bahrain an
  • Sieben Tote bei israelischem Angriff auf Strand in Beirut
  • USA geben über 11 Milliarden Dollar in erster Kriegswoche aus

10v10, 11.3.2026, 21:50 Uhr

