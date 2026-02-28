- Die USA und Israel haben am Samstagmorgen Angriffe auf den Iran gestartet. Der Iran reagierte mit Gegenschlägen in Israel und mehreren arabischen Golfstaaten.
- Der US-Senat stärkt Präsident Donald Trump im Iran-Konflikt, indem er mit 53 zu 47 Stimmen einen von Demokraten unterstützten Antrag ablehnte, der dem Kongress mehr Mitspracherecht bei Militäreinsätzen hätte geben sollen.
- Spanien widerspricht den Behauptungen der USA, sie seien dazu bereit mit den USA zu kooperieren.
- Der iranische Führer Ajatollah Ali Chamenei ist tot. Die Trauerfeier am Mittwochabend wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.
