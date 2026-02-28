 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg US-Senat stärkt Trump im Iran-Konflikt

Themen in diesem Liveticker

  • Explosion an Tanker vor Kuwait
  • US-Senat stärkt Trump im Iran-Krieg
  • US-Regierung: Amerikaner stehen hinter Trumps Kriegsentscheidung
  • Israel greift Hisbollah-Stellungen in Beirut an
  • US-Aussenminister Rubio hält Angriffe auf Türkei für inakzeptabel
  • Modschtaba Chamenei gilt als mögliches nächstes Staatsoberhaupt
  • Israel: 300 Raketenwerfer im Iran zerstört
  • Israel lockert Notstandsmassnahmen nach iranischen Angriffen
  • US-Regierung dementiert Berichte über Bewaffnung von Kurden
  • Leavitt: Kein Einsatz von US-Bodentruppen im Iran geplant

Tagesschau, 4.3.2026, 12:45 Uhr

