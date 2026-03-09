- Russische Vertreter haben US-Präsident Donald Trump nach Darstellung des Sondergesandten Steve Witkoff versichert, keine Geheimdienstinformationen mit dem Iran zu teilen.
- Witkoff hat die Notwendigkeit der US-Angriffe auf den Iran mit Blick auf dessen Atomanlagen betont.
- US-Präsident Donald Trump hat laut dem US-Sender CBS den Krieg gegen den Iran als «so gut wie abgeschlossen» bezeichnet.
- Die iranischen Revolutionsgarden haben angekündigt, Schlagkraft und Häufigkeit ihrer Raketenstarts zu erhöhen. Auch die Reichweite werde vergrössert, so ein Kommandant.
- Bei den israelisch-amerikanischen Angriffen im Iran sind nach Angaben des Roten Halbmonds rund 16’000 Wohnungen zerstört oder beschädigt worden.
Themen in diesem Newsticker
- Spionageverdacht: Iran nimmt ausländischen Staatsbürger fest
- US-Regierung: Mehr als 5000 Ziele im Iran getroffen
- Minen in der Strasse von Hormus? Trump droht dem Iran
- Weisses Haus widerspricht Bericht zu Angriff auf Mädchenschule
- Scharfe Kritik aus Teheran an EU-Komissionspräsidentin
- Insider: Verwendete Munition kostet USA Milliardensumme
- US-Sondergesandter warnt vor nuklearer Bedrohung durch den Iran
- Axios: USA fordern Israel zu Angriffsstopp auf Energieanlagen auf
- US-Medien: US-Geheimdienst sieht Anzeichen für Minen-Vorbereitung
- Ölpreis schwankt – doch keine US-Eskorte für Öl-Tanker